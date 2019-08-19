Адмирал прокомментировал сравнение National Interest флотов России и США

Экс-командующмй Черноморским флотом РФ, адмирал Владимир Комоедов, в эфире НСН прокомментировал статью в National Interest, в которой автор сравнил флот России и США.
Ранее издание опубликовало сравнительный анализ ВМС двух мировых держав. В материале отмечается, что флоты РФ и Штатов представляют собой «противоположности». США имеют в своем арсенале преимущественно большие корабли, предназначенные для преодоления серьезных расстояний, в то же время Россия ориентируется на небольшие маневренные суда.
Как отметил российский адмирал, Россия не имеет прямых выходов к океану, за исключением Тихого. С учетом таких географических особенностей в ВМФ РФ пошли по пути создания небольших и мобильных кораблей и подлодок, сообщает РИА Новости.
А вот американцы, как и японцы, пошли по пути строительства авианосцев. По словам Комоедова, этому способствовало наличие прямых выходов в Тихий и Атлантический океаны.
Комоедов подчеркнул, что перед российским флотом стоит задача
Ао словам адмирала, отечественный ВМФ нацелен на разработку эффективных операций против авианосных групп.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как В США оценили развитие российского флота.