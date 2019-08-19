  1. Пятый канал
  4. Адмирал прокомментировал сравнение National Interest флотов России и США

Адмирал прокомментировал сравнение National Interest флотов России и США

, 4:34 79

Владимир Комоедов отметил, что руководство ВМФ России в своем решении относительно развития флота опиралось на исторические и географические особенности нашей страны.

Фото : ТАСС/Федосеев Лев

Экс-командующмй Черноморским флотом РФ, адмирал Владимир Комоедов, в эфире НСН прокомментировал статью в National Interest, в которой автор сравнил флот России и США.

Ранее издание опубликовало сравнительный анализ ВМС двух мировых держав. В материале отмечается, что флоты РФ и Штатов представляют собой «противоположности». США имеют в своем арсенале преимущественно большие корабли, предназначенные для преодоления серьезных расстояний, в то же время Россия ориентируется на небольшие маневренные суда.

Как отметил российский адмирал, Россия не имеет прямых выходов к океану, за исключением Тихого. С учетом таких географических особенностей в ВМФ РФ пошли по пути создания небольших и мобильных кораблей и подлодок, сообщает РИА Новости.

«У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий. Тихоокеанский флот — единственный, который способен на прямое развертывание в Тихом океане с Камчатки. Остальные зоны — проливные. Так исторически и географически сложилось», — рассказал адмирал.

А вот американцы, как и японцы, пошли по пути строительства авианосцев. По словам Комоедова, этому способствовало наличие прямых выходов в Тихий и Атлантический океаны.

Комоедов подчеркнул, что перед российским флотом стоит задача «противодействовать силам иностранных флотов, в связи с чем страна шла по пути создания ракетоносных кораблей — эсминцев, крейсеров, подлодок».

Ао словам адмирала, отечественный ВМФ нацелен на разработку эффективных операций против авианосных групп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как В США оценили развитие российского флота.

Читайте также

+12° Днём +20°
Ночью +12°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Последние новости

5:55
«Есть в кого!» 13-летний сын Дубцовой «догнал» по росту своего отца — фото
5:42
Лайфхак: как сделать держатель для телефона своими руками — видео
5:30
«Джоконда!» Почему Виктория Исакова осталась без бровей?
5:17
США сняли гриф «Секретно» с отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
5:05
«Русалочка!» Звезда «Папиных дочек» искупалась в джакузи прямо в платье — фото
4:34
Адмирал прокомментировал сравнение National Interest флотов России и США

Сейчас читают

Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Россияне победили в международном конкурсе фейерверков «Ростех-2019»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги