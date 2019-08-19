Адмирал прокомментировал сравнение National Interest флотов России и США

Экс-командующмй Черноморским флотом РФ, адмирал Владимир Комоедов, в эфире НСН прокомментировал статью в National Interest, в которой автор сравнил флот России и США.

Ранее издание опубликовало сравнительный анализ ВМС двух мировых держав. В материале отмечается, что флоты РФ и Штатов представляют собой «противоположности». США имеют в своем арсенале преимущественно большие корабли, предназначенные для преодоления серьезных расстояний, в то же время Россия ориентируется на небольшие маневренные суда.

Как отметил российский адмирал, Россия не имеет прямых выходов к океану, за исключением Тихого. С учетом таких географических особенностей в ВМФ РФ пошли по пути создания небольших и мобильных кораблей и подлодок, сообщает РИА Новости.

«У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий. Тихоокеанский флот — единственный, который способен на прямое развертывание в Тихом океане с Камчатки. Остальные зоны — проливные. Так исторически и географически сложилось», — рассказал адмирал.

А вот американцы, как и японцы, пошли по пути строительства авианосцев. По словам Комоедова, этому способствовало наличие прямых выходов в Тихий и Атлантический океаны.

Комоедов подчеркнул, что перед российским флотом стоит задача «противодействовать силам иностранных флотов, в связи с чем страна шла по пути создания ракетоносных кораблей — эсминцев, крейсеров, подлодок».

Ао словам адмирала, отечественный ВМФ нацелен на разработку эффективных операций против авианосных групп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как В США оценили развитие российского флота.