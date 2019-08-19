Пьяный водитель убил двух женщин в Иркутской области, устроив аварию с попутным автомобилем

Смертельная авария произошла утром в понедельник, 19 августа, в Иркутской области. Как сообщает ТАСС, в поселке Усть-Ордынский, водитель иномарки при совершении маневра столкнулся с попутно двигавшимся отечественным автомобилем. В результате аварии две женщины погибли, оба водителя госпитализированы.
Погибшие 24-х и 44 лет, находились в салоне отечественного транспортного средства. Они скончались на месте до приезда скорой помощи. По данным правоохранителей, водитель автомобиля «Тойота Калдина» был нетрезв.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Самарской области, в результате которого погибли три человека.