Пьяный водитель убил двух женщин в Иркутской области, устроив аварию с попутным автомобилем

Смертельная авария произошла утром в понедельник, 19 августа, в Иркутской области. Как сообщает ТАСС, в поселке Усть-Ордынский, водитель иномарки при совершении маневра столкнулся с попутно двигавшимся отечественным автомобилем. В результате аварии две женщины погибли, оба водителя госпитализированы.

«У одного из домов на улице Каландаришвили поселка Усть-Ордынский произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> 46-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» при обгоне не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной «ВАЗ-21060», — сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Погибшие 24-х и 44 лет, находились в салоне отечественного транспортного средства. Они скончались на месте до приезда скорой помощи. По данным правоохранителей, водитель автомобиля «Тойота Калдина» был нетрезв.

«Проведенное медицинское освидетельствование показало, что предполагаемый виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ГУ МВД.

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