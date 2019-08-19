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  4. «Вся в маму!» Младшая дочь Климовой растрогала фанатов патриотичной песней

«Вся в маму!» Младшая дочь Климовой растрогала фанатов патриотичной песней

, 7:16 Фото 42

Актриса разместила видео, на котором трехлетняя Белла артистично спела «Идет солдат по городу».

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Фото, видео : Instagram @klimovagram

Екатерина Климова поделилась с подписчиками в Instagram трогательными кадрами с дочкой. Трехлетняя Белла, стоя на подставочке, с серьезным видом исполнила песню «Идет солдат по городу». Ролик вызвал у поклонников знаменитости приступ умиления.

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«Умница какая! И слух, и голос, и память! Будущая актриса!»

«Лапочка… Вся в маму!»

«Какая прелесть! Так рассмешила, порадовала! Пончик такой хороший, сладкий!» — написали фолловеры.

Екатерина Климова — мать четверых детей. Актриса не раз заявляла в интервью, что они для нее — самое главное. Фанаты звезды уверены в том, что это истинная правда — артистка постоянно размещает в соцсетях фотографии и видеролики со своими детьми в главной роли.

Младшенькую Беллу Екатерина Климова родила от бывшего мужа — актера Гелы Месхи, с которым официально развелась летом 2019 года. Звезда также имеет 17-летнюю дочь Елизавету от бизнесмена Ильи Хорошилова; 12-летнего сына Матвея и 10-летнего Корнея рожденных от актера Игоря Петренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что плавающая в бассейне младшая дочь Екатерины Климовой умилила публику.

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