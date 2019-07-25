«Я королева!»: Плавающая в бассейне младшая дочь Климовой умилила публику

, 22:31 Видео 53

Актриса похвасталась, что трехлетняя Белла научилась плавать меньше чем за месяц.

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Фото, видео : Instagram @klimovagram

Младшая дочь актрисы Екатерины Климовой, рожденная в браке с Гелой Месхи, умилила публику своим артистизмом. Мать четверых детей похвасталась в Instagram, что трехлетняя девочка неожиданно быстро научилась плавать.

«Между первым видео и вторым не прошло и месяца️. Не могу в это поверить! Наш тренер Артур обещал, что мы поплывем не раньше, чем через полгода», — написала Климова, опубликовав два ролика из бассейна.

На первом видео Белла держится на воде верхом на нудле (это такая специальная гибкая «палка» для плавания из вспененного материала) и распевает песню: «Я королева, я королева, ох-ох-ох, я королева!». А на втором видео девочка уже уверенно плавает без всяких приспособлений и под водой, и над водой.

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Особый восторг у подписчиков Климовой вызвал первый ролик.

«У двух актеров не мог не родиться артистичный ребенок!»

«Ну королева же!»

«Какая она сладкая, умненькая, сразу видно, что мама с папой „постарались“, передали хорошие гены»

«Куколка».

«Русалочка!»

«Супер девица. Вся в мать — и умная, и красивая».

«Замечательная артистичная девочка. Умница», — пишут фанаты.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, что недавно Екатерина Климова и Гела Месхи расстались — союз был официально расторгнут 28 июня. От первых двух браков у актрисы два сына 10 и 12 лет и 17-летняя дочь.

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