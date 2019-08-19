Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру». По словам женщины, отец девочки, согласно местным обычаям, после развода забрал детей в свою семью. За несколько месяцев до того, как Аиша оказалась в больнице, мужчина избил собственную сестру Макку. Ему не понравилось, что та появилась на похоронах каких-то родственников в неподобающем виде.

В итоге бывший муж Евлоевой избил родственницу настолько сильно, что сама ехать домой она уже была не в состоянии, пришлось ей вызвать такси. Инцидент произошел при Аише.

«Возможно, Макка обозлилась на Ису и в отместку решила истязать его ребенка», —сообщила Лидия Евлоева.

Аишу госпитализировали в тяжелом состоянии 4 июля 2019 года. На теле девочки обнаружили множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов. Рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков.

7 августа 2019 года девочке ампутировали омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки. Врачи до последнего откладывали операцию, пытаясь сохранить руку Аиши. Сейчас ребенку собираются установить протез.

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