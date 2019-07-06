Видео: Женщина, зверски избивавшая племянницу в Ингушетии, заплакала в зале суда

, 22:05 Видео 218

В субботу, 6 июля, тете пострадавшей девочки Маке Ганиевой избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

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Фото, видео : Пятый канал

Женщина, подозреваемая в зверских избиениях племянницы в Ингушетии, разрыдалась в зале суда. Кадры имеются в распоряжении 5-tv.ru. Вечером в субботу, 6 июля, Маке Ганиевой — тете пострадавшей семилетней девочки, избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. 35-летняя женщина из СИЗО в Назрани будет переведена в СИЗО в Карабулаке.

Женщина является родной тетей и опекуном семилетней девочки, которая в начале июля была госпитализирована в тяжелом состоянии. Когда девочку привезли в реанимацию, на ней живого места не было — врачи с ужасом осматривали ушибы, рваные раны, ожоги и даже укусы, некоторые травмы напоминали укусы.

В МВД Ингушетии сообщили, женщину, которая привезла свою племянницу в больницу, заявив, что девочка якобы упала в яму, задержали по подозрению в истязании ребенка. Уголовное дело находится на особом контроле следственного комитета республики. Сейчас жизнь малышки вне опасности.

Хирурги провели экстренную операцию семилетней девочке. И по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка.

К слову, несколько лет назад Маку Ганиеву уже привлекали к уголовной ответственности за нанесение тяжкого вреда здоровью. Сейчас она является основной подозреваемой в деле.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подросток в Москве жестоко избил инвалида-ликвидатора аварии в Чернобыле.

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