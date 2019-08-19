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Определены регионы России с самым доступным бензином — видео

, 9:55 Видео 22

Эксперты, основываясь на данных Росстата, рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на среднемесячную зарплату жители разных регионов РФ.

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Фото, видео : ТАСС/Смитюк Юрий, /Кухмарь Кирилл

Эксперты, основываясь на данных Росстата, рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на среднемесячную зарплату жители разных регионов России, сообщает ФАН со ссылкой на РИА Новости.

Согласно результатам исследования, первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители могут приобрести 2080 литров в месяц. На втором месте в списке расположилась Москва — 1798 литров. Ненецкий автономный округ находится на третьей позиции — здесь жители могут позволить себе купить 1609 литров бензина.

Стоит отметить, что в число регионов, где автолюбители имеют возможность приобрести более тысячи литров 92-го бензина вошли Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатка, Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и республика Коми.

В числе регионов-аутсайдеров отметились республики Северного Кавказа. На первом месте антирейтинга Дагестан — среднемесячная зарплата позволяет купить 514 литров топлива. Далее следуют Карачаево-Черкесия — 520 литров и Кабардино-Балкария — 525 литров бензина.

Средний объем бензина АИ-92, который по карману жителям России независимо от региона проживания составляет 926 литров в месяц. Примечательно, что в большинстве территорий страны данный показатель ниже указанного уровня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон, направленный на сдерживание цен на бензин и дизельное топливо.

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