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  4. Как выбрать достойный майонез в магазине, посмотрев состав? Главные признаки качества

Как выбрать достойный майонез в магазине, посмотрев состав? Главные признаки качества

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При покупке также обратите внимание на условия хранения товара. Специалисты «Роскачества» раскрыли подробности.

Фото : www.globallookpress.com / © digifoodstock.com

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать натуральный майонез. В составе продукта на первом месте должны быть указаны растительное масло и яйца, поскольку именно это — основные ингредиенты. Наполовину майонез состоит из масла, воды и яичных продуктов. Если в нем нет яиц или яичного порошка, то это уже что-то другое.

Срок хранения майонеза при температуре от 0 до 18 °C не должен превышать трех недель. Если срок годности выше шести месяцев, то в составе содержатся консерванты. Их лучше избегать.

Продукт должен храниться в холодильнике или в охлаждаемом помещении. Упаковки не должны подвергаться прямому солнечному свету.

«Не стоит опасаться в составе натуральных стабилизаторов и красителей, таких как крахмал, каротин, гуаровая и ксантановая камедь», — отметила директор департамента исследований ведомства Людмила Викулова.

Также производители для расширения линейки продуктов используют свои хитрости. Так, на упаковке майонеза можно увидеть надпись «Оливковый» или «На перепелином яйце». Но даже если в продукте есть эти ингредиенты, то обычно их очень мало и на вкус они влияют слабо.

Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации эксперта о том, как выбрать качественную колбасу.

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