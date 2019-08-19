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  4. В Роскачестве рассказали как выбрать «правильную» колбасу — без опарышей и бумаги

В Роскачестве рассказали как выбрать «правильную» колбасу — без опарышей и бумаги

, 8:28 Эфирная новость 50

По словам специалистов, надпись «сделано по ГОСТу» — еще не гарантия качества.

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Фото, видео : ТАСС/Frank May, 5-tv.ru

Специалисты Роскачества напомнили россиянам как выбрать «правильную колбасу», чтобы не потерять не только аппетит, но и здоровье. Множество видеороликов в соцсетях тому подтверждение — несъедобные ингредиенты шокируют — в колбасе находят бумагу, перья, личинки.

Идеальная форма, но это пока не взял в руки нож. Под доспехами из кожуры скрыто «червивое содержание». Покупатель еще даже не успел попробовать ни одного кружочка, а колбасу уже оказывается давно едят за него.

Колбаса уже не та. А главное не с тем. Производители «химичат», а технологи даже не смотрят, что замешивают в чане. Внутри аппетитного батона может оказаться что, а главное кто угодно. Даже мышь.

Эксперты советуют внимательно изучать состав продукта на этикетке, и напоминают — надпись «сделано по ГОСТу» — еще не гарантия качества. Инструкцией по покупке «Докторской» вооружился и Кирилл Ольков.

Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации эксперта, как выбрать вареную колбасу.

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