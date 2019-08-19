Названы самые шумные и тихие города России

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru провели исследование об уровне шума в российских городах, пишет «Экономика сегодня».

Участникам опроса озвучивали утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» и предлагали оценить его правдивость по десятибалльной шкале, где 10 — это абсолютная правда.

В исследовании приняли участие более 90 тысяч россиян. В итоге рейтинг самых тихих городов в России возглавил Гурьевск в Калининградской области, который получил 8,4 балла. На второй строчке расположился кубанский Ейск (7,9), тройку замыкает Михайловск из Ставрополья с 7,8 балла. Организаторы опроса отметили, что южные города РФ заняли семь мест в десятке тихих городов — Геленджик (7,8 балла), Туапсе (7,5 балла), Ессентуки (7,6 балла), Майкоп (7,5 балла) и Керчь (7,6 балла). Средняя оценка по стране составила 6,6 балла.

Самыми шумными были признаны сибирские города Киселевск (4,3) и Ленинск-Кузнецк (5,2) и подмосковная Электросталь (5,3). В исследовании не упоминаются Москва, Санкт-Петербург и другие российские мегаполисы.

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