Нижний Новгород попал в ТОП-100 самых безопасных городов мира

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Список составлен исследовательским сервисом Numbeo.

Фото : ТАСС / Валерий Шарифулин

В список самых безопасных городов мира по версии исследовательского сервиса Numbeo попал Нижний Новгород. Он оказался на 53 месте. Всего было рассмотрено 328 городов, сообщает РИА Новости.

Нижний Новгород получил индекс безопасности 72,97 балла. Также в рейтинге значатся Санкт-Петербург (133-е место), Москва (143-е место), Екатеринбург (198-е место) и Новосибирск (204-е место).

Самым безопасным зарубежным городом оказалась столица ОАЭ Абу-Даби, за ней следует Доха и Квебек. После них идут Тайбей, Мюнхен, Дубай, Цюрих, Берн, Гонконг и турецкий Эскишехир.

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Самыми опасными городами для проживания стали Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР), Порт-Морсби (Папуа —Новая Гвинея), Сан-Педро-Сула (Гондурас).

В список попали также три южноафриканских города Претория, Дурбан и Йоханнесбург и три бразильских города Форталеза, Сальвадор и Рио-де-Жанейро.

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Нижний Новгород попал в ТОП-100 самых безопасных городов мира

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