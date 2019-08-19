Самый рельефный голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон сыграл тайную свадьбу. Бракосочетание с певицей Лорен Хашиан состоялось на Гавайских островах.

Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?

«Мы согласны», — гласит лаконичная подпись к свадебной фотографии.

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Всего за час публикация набрала почти 4,5 миллиона лайков, что неудивительно, учитывая 154-миллионную армию подписчиков Дуэйна. В многочисленных комментариях молодоженов поздравили звезды шоу-бизнеса и спорта.

Джонсон встречается с Хашиан с 2007 года. Пара воспитывает двух дочерей — Жасмин и Тиану.

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