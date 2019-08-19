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  4. Главный «качок» Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился на Гаваях — фото

Главный «качок» Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился на Гаваях — фото

, 15:46 Фото 244

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон встречается с певицей Лорен Хашиан с 2007 года.

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Фото, видео : Instagram @therock

Самый рельефный голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон сыграл тайную свадьбу. Бракосочетание с певицей Лорен Хашиан состоялось на Гавайских островах.

Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?

«Мы согласны», — гласит лаконичная подпись к свадебной фотографии.

Instagram @therock

Всего за час публикация набрала почти 4,5 миллиона лайков, что неудивительно, учитывая 154-миллионную армию подписчиков Дуэйна. В многочисленных комментариях молодоженов поздравили звезды шоу-бизнеса и спорта.

Джонсон встречается с Хашиан с 2007 года. Пара воспитывает двух дочерей — Жасмин и Тиану.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дорогом обручальном кольце, которое Ивлеевой мог подарить рэпер Элджей.

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