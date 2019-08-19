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«Как раньше»: зачем Милонов предложил вернуть наказание за тунеядство

, 17:00 Эксклюзивное интервью 101

Автор инициативы депутат Виталий Милонов заявил, что первый шаг к введению ответственности за антисоциальный образ жизни уже сделан.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © CHROMORANGE / Bilderbox

В Государственной думе задумались о возвращении наказания за тунеядство. Автор инициативы депутат Виталий Милонов рассказал 5-tv.ru о статье, необходимость которой назрела в российском обществе.

По его словам, ведущие антисоциальный образ жизни люди должны исправляться в принудительном порядке.

«Десятки тысяч людей существуют вот таким мерзким образом, портят жизнь всем окружающим, а у полиции нет даже правовых оснований какие-то меры воздействия к ним применить <…> Необходимо возвращать статью, по которой этот антиобщественный элемент снова поедет в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий — Прим.ред.) лечиться от алкоголизма и наркомании в принудительном порядке», — отмечает депутат

По мнению Милонова, возвращение статьи о тунеядстве в России «безусловно реально».

«Первый шаг уже сделан, поскольку введен налог на самозанятых. Таким образом, человек, который нигде не работает, а сам зарабатывает себе на жизнь, имеет правовые основания для того, чтобы легализоваться», — завил Милонов.

По мнению депутат, необходимость возвращения советской статьи Уголовного кодекса о тунеядстве назрела в Российской Федерации.

«„Как раньше» — это так, как сейчас хочет большинство. Это требуют те, кто является жертвами этих бытовых хулиганов, на которых нет управы <…> Конституция должна защищать большинство. Если большинство говорит, что таких людей надо перевоспитывать, значит, надо их перевоспитывать», — сказал парламентарий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не нарушить новые правила рыбалки в России.

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