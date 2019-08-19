Петербургская филармония поможет семье трубача Романова с похоронами

Санкт-Петербургская академическая филармония поможет с похоронами семье Заслуженного артиста России Михаила Романова, который отдал почти полвека своей жизни работе в учреждении.
Дата и место прощания с артистом пока не уточняются.
Тело 68-летнего музыканта 18 августа обнаружила супруга под окнами их квартиры. По данным 5-tv.ru, у Михаила Романова были проблемы со здоровьем. Трубач впал в депрессию и даже обращался за помощью к психиатрам.
Ранее рассказывал о смерти известного американского актера Питера Фонды.