Петербургская филармония поможет семье трубача Романова с похоронами

Санкт-Петербургская академическая филармония поможет с похоронами семье Заслуженного артиста России Михаила Романова, который отдал почти полвека своей жизни работе в учреждении.

«Он проработал у нас с 1977 года, почти 50 лет. Великолепный трубач, это потеря для петербургской филармонии. Особый человек с уникальным слухом. В августе сказал, что уйдет на пенсию, но мы его очень не хотели отпускать. Филармония будет активно участвовать в помощи в похоронах» , — приводит 78.ru заявление пресс-службы учреждения.

Дата и место прощания с артистом пока не уточняются.

Тело 68-летнего музыканта 18 августа обнаружила супруга под окнами их квартиры. По данным 5-tv.ru, у Михаила Романова были проблемы со здоровьем. Трубач впал в депрессию и даже обращался за помощью к психиатрам.

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