Номинант на премию «Оскар» Питер Фонда ушел из жизни

Известный американский актер Питер Фонда ушел из жизни в пятницу, 16 августа. Кинозвезды не стало в возрасте 79 лет. Он скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

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По предварительным данным, причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких. Об этом сообщает информационное агентство People со ссылкой на слова родственников актера.

Питер Фонда — американский актер, продюсер и режиссер, сын знаменитого актера Генри Фонды. Фильмография Питера насчитывает десятки кинокартин, наиболее известная из которых «Беспечный ездок». За роль в этой драме он был номинирован на премию «Оскар».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый бродвейский режиссер Гарольд Принс скончался 31 июля в Исландии, в Рейкьявике.