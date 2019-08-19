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  4. Как смайлики влияют на вероятность секса после первого свидания

Как смайлики влияют на вероятность секса после первого свидания

, 18:51 48

Психологи выявили прямую зависимость от числа пиктограмм в интернет-переписке и шансами на интимную близость.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Смайлики и эмодзи в переписке повышают шансы на благополучный исход свидания. К такому выводу пришли американские психологи на основе соцопросов, в которых приняли участие свыше пяти тысяч человек, пишет «Экономика сегодня».

Около трети респондентов рассказали, что во время общения через интернет с потенциальным будущим партнером они активно использовали смайлики и эмодзи. Согласно подсчетам, у них было больше случаев первых свиданий, а также числа последовавших сексуальных контактов, чем у тех, кто в переписке использовал только слова.

Специалисты связывают такую зависимость с тем, что всевозможные пиктограммы подсознательно расслабляют человека, он больше доверяет интернет-собеседнику, а потому с большей охотой готов общаться вне виртуального мира.

Ранее российский психолог озвучил три признака безнадежных отношений.

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