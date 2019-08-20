На грани экологической катастрофы Самара — там горит целое озеро мазута. Пожарные говорят, что ситуация под контролем, огонь не угрожает окрестным домам. Но местным жителям от гари дышать нечем. Клубы черного дыма видно с другого берега Волги.

Экологи давно предупреждают об опасности, ведь в округе масса водоемов, куда сливаются остатки топлива. А значит, каждое из них может вспыхнуть. Если химикаты попадут в систему подземных вод, масштабы экологической катастрофы даже сложно предсказать — говорят экологи. Если не уничтожить полигон, он сам уничтожит все вокруг.

Подробнее смотрите в видеосюжете Олега Барышева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в огне в Иркутской области.