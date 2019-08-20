Видео: Истребители МиГ-31БМ сразились в небе над Камчаткой

На границе с космосом устроили воздушный бой. Истребители морской авиации Тихоокеанского флота провели учения в стратосфере. В небо над Камчаткой поднялись модернизированные высотные перехватчики МиГ-31БМ.

Один из них, пролетев на высоте 20 километров на максимальной скорости, выступил в роли нарушителя воздушной границы России. На перехват был поднят другой истребитель. Причем он вел поиск противника самостоятельно — без помощи наземных средств ПВО. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности, условно уничтожив противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель МиГ-31 вошел в ТОП-5 самых быстрых боевых самолетов мира.