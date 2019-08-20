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  4. Видео: Истребители МиГ-31БМ сразились в небе над Камчаткой

Видео: Истребители МиГ-31БМ сразились в небе над Камчаткой

, 5:05 Эфирная новость 28

Экипажи морской авиации Тихоокеанского флота провели учения в стратосфере.

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Фото, видео : 5-tv.ru

На границе с космосом устроили воздушный бой. Истребители морской авиации Тихоокеанского флота провели учения в стратосфере. В небо над Камчаткой поднялись модернизированные высотные перехватчики МиГ-31БМ.

Один из них, пролетев на высоте 20 километров на максимальной скорости, выступил в роли нарушителя воздушной границы России. На перехват был поднят другой истребитель. Причем он вел поиск противника самостоятельно — без помощи наземных средств ПВО. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности, условно уничтожив противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель МиГ-31 вошел в ТОП-5 самых быстрых боевых самолетов мира.

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