«Счастливчик!»: Юзеры позавидовали Меладзе после откровенного фото Брежневой

Подписчики певицы Веры Брежневой в Instagram не смогли скрыть зависти по отношению к ее супругу Константину Меладзе после того, как она опубликовала снимок с новой фотосессии. На нем артистка запечатлена в одних колготках и туфлях без нижнего белья. В подписи к фотографии Брежнева рассказала о своих взаимоотношениях с Меладзе. По ее словам, муж любит ее такой, какая она есть.

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«Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса», — призналась певица.

Instagram @ververa

«Ну еще бы у него были претензии к такой женщине! Он — счастливчик!» — прокомментировал снимок один из пользователей.

«Какой же он у вас романтик!» — добавил другой.

«Да Меладзе завидует половина мужского населения!» — не сдержался юзер.

Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились в конце 2015 года. Судя по опубликованным в СМИ доводам, артистка якобы увела композитора из семьи. Однако ни Меладзе, ни сама Брежнева никак не комментируют эти слухи и даже редко появляются на публике вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певице понадобилась помощь психолога, чтобы обрести гармонию.