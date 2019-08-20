  1. Пятый канал
  4. «Счастливчик!»: Юзеры позавидовали Меладзе после откровенного фото Брежневой

«Счастливчик!»: Юзеры позавидовали Меладзе после откровенного фото Брежневой

, 1:55 Фото 318

Певица поделилась с подписчиками снимком с провокационной фотосессии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @ververa

Подписчики певицы Веры Брежневой в Instagram не смогли скрыть зависти по отношению к ее супругу Константину Меладзе после того, как она опубликовала снимок с новой фотосессии. На нем артистка запечатлена в одних колготках и туфлях без нижнего белья. В подписи к фотографии Брежнева рассказала о своих взаимоотношениях с Меладзе. По ее словам, муж любит ее такой, какая она есть.

«Полегче, женщина!»: Звезда «Дома-2» похвасталась пышными формами без бюстгальтера

«Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса», призналась певица.

Instagram @ververa

«Ну еще бы у него были претензии к такой женщине! Он — счастливчик!» — прокомментировал снимок один из пользователей.

«Какой же он у вас романтик!» — добавил другой.

«Да Меладзе завидует половина мужского населения!» — не сдержался юзер.

Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились в конце 2015 года. Судя по опубликованным в СМИ доводам, артистка якобы увела композитора из семьи. Однако ни Меладзе, ни сама Брежнева никак не комментируют эти слухи и даже редко появляются на публике вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певице понадобилась помощь психолога, чтобы обрести гармонию.

Читайте также

+15° Днём +22°
Ночью +13°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Последние новости

3:07
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
2:45
Московская прокуратура закрыла уголовное о покупке лекарства для больного ребенка
2:14
Умер один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен
1:55
«Счастливчик!»: Юзеры позавидовали Меладзе после откровенного фото Брежневой
1:35
Опять? Памятник Александру III «переезжает» на новое место — репортаж
1:18
«Полегче, женщина!»: Звезда «Дома-2» похвасталась пышными формами без бюстгальтера

Сейчас читают

«Счастлива»: Дочь Брежневой опубликовала черно-белое фото с отдыха
Бобик в гостях у Барбоса показывает состоятельность: Собчак разобрала фото и видео коллег в сети
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги