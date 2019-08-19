Брежневой понадобилась помощь психолога, чтобы обрести гармонию

Звезда отечественной поп-сцены Вера Брежнева рассказала, как поборола комплексы и обрела уверенность в себе.

Певица заявила на своей странице в Instagram, что справиться с проблемами ей помог психолог, которого она посещала несколько лет.

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«Избавившись от всех этих обид и психологических узлов, я стала более гармоничной, спокойной и, как следствие, научилась любить себя и принимать такой, какая есть», — написала 37-летняя Брежнева.

Instagram @ververa

Звезда добавила, что важную роль в этом процессе играет мужчина, который находится рядом. До этого певица поведала, как Константин Меладзе проявляет внимание к своей знаменитой супруге.

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