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Брежневой понадобилась помощь психолога, чтобы обрести гармонию

, 19:09 Фото 102

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» рассказала, как справилась с обидами из детства и юности.

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Фото, видео : Instagram @ververa

Звезда отечественной поп-сцены Вера Брежнева рассказала, как поборола комплексы и обрела уверенность в себе.

Певица заявила на своей странице в Instagram, что справиться с проблемами ей помог психолог, которого она посещала несколько лет.

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«Избавившись от всех этих обид и психологических узлов, я стала более гармоничной, спокойной и, как следствие, научилась любить себя и принимать такой, какая есть», — написала 37-летняя Брежнева.

Instagram @ververa

Звезда добавила, что важную роль в этом процессе играет мужчина, который находится рядом. До этого певица поведала, как Константин Меладзе проявляет внимание к своей знаменитой супруге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о женитьбе главного «качка» Голливуда Дуэйна Джонсона.

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