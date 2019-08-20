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Какие изменения в ЕГЭ ждут 11-классников в 2020 году

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Судя по опубликованным на сайте ФИПИ контрольно-измерительным материалам, нововведения коснутся экзаменов по шести предметам: русскому и китайским языкам, истории, географии, обществознанию и физике.

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Фото, видео : ТАСС/Кухмарь Кирилл

В Единый государственный экзамен в 2020 году будут внесены изменения, направленные, прежде всего, на усложнение заданий по предметам. Изучить нововведения предстоит школьникам, которые готовятся к сдаче физики, обществознания, географии, истории, русского и китайского языков.

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Судя по опубликованным на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проектам контрольно-измерительных материалов (КИМов), меньше всего нововведений планируется в заданиях по русскому языку, истории и географии. Экспертам ЕГЭ, проверяющим работы учащихся по этим предметам, будет необходимо ознакомиться с новыми критериями оценивания, в то время как в самой структуре экзамена (количестве вариантов ответа, постановке заданий и т. д.) ничего не поменяется.

В структуре ЕГЭ по обществознанию произойдут сразу два изменения. Задание № 29, в котором от экзаменуемого требовалось написать эссе, несколько упростится: школьнику будет предложено лишь сформулировать мысль автора и раскрыть ее. Зато задание № 28, в котором учащийся должен был составить развернутый план по указанной теме, будет усложнено. Согласно новым правилам, раскрывая каждый пункт подготовленного плана, школьник должен будет придумать не менее трех подпунктов.

Что касается экзамена по физике, то в нем изменится лишь количество правильных вариантов ответа в 24-м задании. Если раньше их было строго два, то сейчас верных утверждений может быть неограниченное количество.

ЕГЭ по китайскому языку претерпел больше всего корректировок. В тесте изменятся форматы ряда заданий в разделе «аудирование», а также уменьшится число упражнений в разделе «чтение» за счет увеличения в разделе «письмо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей.

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