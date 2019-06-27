Какой интерес вызвали разработчики ЕГЭ! Годами боролись за чистоту экзамена, ужесточали контроль и тут вдруг предлагают разрешить школьникам пользоваться интернетом. Прямо во время сдачи.

Речь идет о гуманитарных предметах — литературе, например.

Понятно, что абсурдные вопросы, вроде «сколько пуговиц было на сюртуке у Чичикова» наконец перестанут быть мерилом знаний.

Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Авторы заданий для ЕГЭ хотят перевести свое же «творение» в виртуальный формат. И разрешить выпускникам прямо во время экзамена «бродить» по интернету, чтобы они больше думали и тратили меньше времени на то, чтобы вспомнить несущественные детали. Экзамен ведь не на феноменальную память и энциклопедические знания.

Идея хорошая — оценивать способность думать. Но опасений больше, выяснил Кирилл Ольков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьники из Тулы и Екатеринбурга набрали по 400 баллов на ЕГЭ.