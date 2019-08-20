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  4. Заблудившихся в лесу грибников предлагают штрафовать

Заблудившихся в лесу грибников предлагают штрафовать

, 7:29 Эфирная новость 19

По мнению чиновников, штрафы с безответственных любителей «тихой охоты» смогут хоть как-то возместить затраты на поисково-спасательные операции.

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Фото, видео : РИА Новости / Константин Чалабов, 5-tv.ru

Расплачиваться за собственную беспечность возможно придется любителям тихой охоты. Региональные чиновники вслед за рыбками, предложили штрафовать и заблудившихся в лесу грибников. Только за этот сезон и только в одной Ленинградской области спасатели вывели из чащи больше полтысячи человек. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Помощь оказывается безвозмездно, здесь главная цена — человеческая жизнь. Но финансовые издержки никто не отменял. Одна поисковая операция — это десятки, если не сотни сотрудников МЧС, волонтеры, собаки, а если понадобится вездеходы и вертолеты. Но как выяснил Максим Облендер, такие меры могут иметь и обратный эффект. Попавшие в беду будут звонить в МЧС только в самых крайних случаях. И примеры этому есть.

 Ранее 5-tv.ru сообщал, что вторые сутки не прекращаются поиски пятилетней девочки в Нижегородской области.

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