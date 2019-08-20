Вторые сутки не прекращаются поиски пятилетней девочки в Нижегородской области

Масштабная поисковая операция в Нижегородской области не прекращается ни на минуту. Волонтеры и сотрудники Росгвардии вторые сутки ищут пропавшую девочку.

В минувшее воскресение пятилетняя Зарина ушла гулять и не вернулась. Скорее всего, заблудилась в лесу. В поисках уже задействованы более 700 человек. Район, где предположительно мог пропасть ребенок, с воздуха обследуют на вертолетах. Водолазы проверили озеро, дно обследовали с помощью эхолотов.

В лесу накануне спасателям удалось обнаружить следы. Они могут принадлежать пропавшей девочке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трехлетнего малыша в Омской области после двух суток поисков нашли в лесу живым.