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Вторые сутки не прекращаются поиски пятилетней девочки в Нижегородской области

, 6:00 Эфирная новость 11

Ребенок, приехавший с родственниками в деревню Степановка Вознесенского района, ушел из дома днем 18 августа.

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Фото, видео : РИА Новости / Николай Хижняк, 5-tv.ru

Масштабная поисковая операция в Нижегородской области не прекращается ни на минуту. Волонтеры и сотрудники Росгвардии вторые сутки ищут пропавшую девочку.

В минувшее воскресение пятилетняя Зарина ушла гулять и не вернулась. Скорее всего, заблудилась в лесу. В поисках уже задействованы более 700 человек. Район, где предположительно мог пропасть ребенок, с воздуха обследуют на вертолетах. Водолазы проверили озеро, дно обследовали с помощью эхолотов.

В лесу накануне спасателям удалось обнаружить следы. Они могут принадлежать пропавшей девочке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трехлетнего малыша в Омской области после двух суток поисков нашли в лесу живым.

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