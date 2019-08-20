«Воспаление легких»: Директор «Ленкома» о состоянии режиссера Марка Захарова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в интервью 5-tv.ru рассказал о самочувствии художественного руководителя Марка Захарова. По его словам, у режиссера воспаление легких, он находится в удовлетворительном состоянии.

Марк Варшавер отметил, что надеется увидеть Марка Захарова в добром здравии через пару-тройку дней.

«Удовлетворительное. Дело в том, что вчера вечером у него поднялась температура. Вероятно, сквознуло, простудился. Мы вызвали скорую помощь и отвезли его в больницу. В больнице сделали анализы и признали, что это воспаление легких. Но сказали, что два-три дня покапаем. Хочется верить, что ничего страшного нет и слава богу! Будем надеяться, что через два-три дня увидим его», — сказал Марк Варшавер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Марк Захаров попал в реанимацию.