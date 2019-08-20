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МИД РФ обвинил США в нагнетании военной напряженности

, 10:55 Эфирная новость 71

Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 километров.

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Фото, видео : 5-tv.ru, twitter @inteldotwav

Замглавы МИД РФ Сергей Рябов считает, что проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Все это вызывает сожаление, США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся», — сказал Рябов.

США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 километров. Пуск в Тихом океане у побережья Калифорнии показали все американские СМИ.

Вашингтон таким образом подтвердил, что нарушал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще до его официального прекращения.

Две недели назад США заявили о том, что выходят из соглашения в одностороннем порядке, но, по мнению экспертов, разработка нового вооружения началась задолго до этого.

Документ был гарантом международной безопасности на протяжении тридцати лет. 2 августа он прекратил существование.

Ранее президент Трамп неоднократно и бездоказательно обвинял Россию в проведении подобных испытаний, после чего отказался от соблюдения ДРСМД.

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