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  4. «Любили друг друга»: Роман Волочковой и Баскова был настоящим

«Любили друг друга»: Роман Волочковой и Баскова был настоящим

, 11:13 415

Скандально известная балерина прокомментировала слухи об отношениях с «золотым голосом России».

Фото : © РИА Новости/ Валерий Левитин

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова в эфире радиошоу опровергла слухи о том, что их роман с певцом Николаем Басковым в 2013 году был постановочным. По словам 43-летней танцовщицы, «золотой голос России» даже оплатил ей билеты на Мальдивы.

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Анастасия Волочкова отметила, что лучшего отдыха в ее жизни еще не было.

«У меня тогда даже денег не было на отдых на Мальдивах. Коля мне позвонил и спросил, куда я собираюсь поехать на новогодние каникулы. Он сказал, что оплатит мне поездку. В итоге мы поехали вместе. Провели прекрасную неделю. Мы действительно любили друг друга. Такого прекрасного отдыха в моей жизни никогда не было», — цитирует Волочкову сайт Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что многие не верят в искренность их отношений и считают, что знаменитости устроили «показуху» ради пиара. Анастасия Волочкова подчеркнула, что несмотря на это, переубеждать никого не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ответила Волочкова недоброжелателям, постоянно критикующим ее снимки в купальниках.

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