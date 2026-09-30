«Придет время и вскроются некоторые факты»: Басков раскрыл, почему не создал семью

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Певец не общается с сыном от первого брака из-за запрета бывшей жены.

Почему Николай Басков не женился и не завел детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Николай Басков заявил, что однажды расскажет о причине своего одиночества

Народный артист России Николай Басков рассказал, что за его нежеланием создавать семью стоят непростые обстоятельства, о которых он пока не готов говорить открыто. Этим певец поделился в интервью Радио «Комсомольская правда».

Певец отметил, что не считает себя одиноким и не испытывает трудностей в проявлении чувств. По словам Баскова, отношения и желание создать семью — это разные стороны жизни.

«У меня нет проблем в отношениях. Я веселый человек, щедрый. Я не чувствую себя в любви одиноким. Я нахожусь в полной гармонии, у меня нет проблем, чтобы выразить свои чувства или, например, выплеснуть какую-то сексуальную страсть», — рассказал артист.

При этом Басков признался, что вопрос семьи для него остается отдельной темой. Он отметил, что мечтает о детях и хотел бы встретить человека, с которым будет комфортно как эмоционально, так и физически.

«Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился. У каждого есть определенные непростые ситуации. Люди мечтают иногда и о детях, и найти человека, с которым тебе хорошо и физически, и эмоционально. Но есть нюансы. Это, наверное, испытание, которое я должен преодолеть», — поделился певец.

Артист заявил, что в прошлом уже познал разные стороны личной жизни, однако существуют обстоятельства, которые до сих пор влияют на него.

«Придет время, вскроются некоторые факты, и всем станет многое понятно о той боли, которая на протяжении почти 25 лет присутствует в моей жизни. Это ситуация, с которой я живу», — сказал Басков.

Певец добавил, что верит в возможность преодолеть это испытание.

«Я уверен, что я все вымолю», — отметил артист.

Личная жизнь Николая Баскова на протяжении многих лет остается в центре внимания прессы. В 2001 году певец женился на Светлане Шпигель — дочери своего продюсера Бориса Шпигеля.

В 2006 году у пары родился сын Бронислав, однако спустя несколько лет супруги расстались. После развода Светлана запретила бывшему мужу видеться с сыном.

После этого у артиста были отношения, которые активно обсуждались в СМИ. Среди его избранниц называли Оксану Федорову, Анастасию Волочкову, Софи Кальчеву и Викторию Лопыреву. Некоторые романы сопровождались заявлениями о возможной свадьбе, но до брака дело не дошло.

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