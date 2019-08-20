  1. Пятый канал
  4. На свадьбе звезд «Дома-2» Майи Донцовой и Алексея Купина отключилось электричество

На свадьбе звезд «Дома-2» Майи Донцовой и Алексея Купина отключилось электричество

, 12:30 Видео 384

Такого поворота не ждали ни гости, ни молодожены.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @saimon_mardanshin, @aleksey_kupin

Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На празднике собрались все звезды «Дома-2». Об этом сообщает ТВЦ.

Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt)

Молодожены старались сделать свадьбу незабываемой. Ради этого они заранее расписались, чтобы не тратить время на формальности и весело отдохнуть. Торжество было организовано в голливудском стиле и проходило в загородном коттедже. Все гости прошлись по красной дорожке.

Но какая же свадьба без ЧП? Вот и молодоженам не повезло, когда в разгаре вечеринки неожиданно выключили свет. Но ни гости, ни молодая семья не растерялись, и принялись веселиться дальше, снимая друг друга в темноте. Кадрами ЧП поделился участник проекта Саймон Марданшин в Instagram.

Саймон Марданшин на свадьбеСаймон Марданшин на свадьбе. Instagram @saimon_mardanshin

Ранее Дарья Пынзарь поделилась правилами семейных развлечений.

Читайте также

+21° Днём +22°
Ночью +14°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Последние новости

13:46
Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать отношения с баскетболистом
13:36
Юрий Шатунов прокомментировал скандал с Андреем Разиным
13:29
Армена Джигарханяна выписали из больницы
13:22
Харингтон после съемок в «Игре престолов» сомневается, что сможет иметь детей
13:13
Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен с поста
13:00
«Изысканно!»: Кортни Кардашьян в боди и тюрбане восхитила подписчиков — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
«Русская кибератака» — Харламов призвал подписчиков массово троллить Сталлоне

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги