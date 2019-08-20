На свадьбе звезд «Дома-2» Майи Донцовой и Алексея Купина отключилось электричество

Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На празднике собрались все звезды «Дома-2». Об этом сообщает ТВЦ.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt) 19 Авг 2019 в 5:01 PDT

Молодожены старались сделать свадьбу незабываемой. Ради этого они заранее расписались, чтобы не тратить время на формальности и весело отдохнуть. Торжество было организовано в голливудском стиле и проходило в загородном коттедже. Все гости прошлись по красной дорожке.

Но какая же свадьба без ЧП? Вот и молодоженам не повезло, когда в разгаре вечеринки неожиданно выключили свет. Но ни гости, ни молодая семья не растерялись, и принялись веселиться дальше, снимая друг друга в темноте. Кадрами ЧП поделился участник проекта Саймон Марданшин в Instagram.

Саймон Марданшин на свадьбе. Instagram @saimon_mardanshin

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