Дарья Пынзарь поделилась правилами выбора семейных развлечений

Бывшая звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь проводит лето со своими сыновьями в турецкой Аланье и пытается совмещать воспитание и развитие детей с работой в своем интернет-магазине. В воскресенье, 11 августа, оказавшись на распутье — «куда-бы отправиться с этими красавчиками сегодня? На море, речку, бассейн, пикник или в игровую» — поделилась со своими подписчиками в Instagram выработанными принципами выбора развлечений.

«...Главное не нарушить два правила: 1) Не давать им выбирать, если они находятся рядом друг с другом (иначе будет спор и битва на час точно). 2) Чтобы там, куда мы поедем, был интернет. Несмотря на видимую беззаботность, я постоянно нахожусь в нашем магазине и работаю», — написала бывшая участница телестройки, сопроводив свои рассуждения семейным снимком.

Instagram @darya_pinzar86

На фото Дарья в романтичном платье в горошек на фоне сногсшибательного морского пейзажа стоит, держа в одной руке трехлетнего Давида, а другой обнимает восьмилетнего Артема. К слову, отец мальчиков — Сергей Пынзарь, тоже бывший участник телешоу «Дом-2», на проекте эта семья и родилась.

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33-летняя мамаша тут же попала под шквал критики знатоков педагогики.

«Старший постоянно то рожу скорчит, то язык покажет. Фу. На него смотреть противно. Воспитание показывает свое»;

«Дети всегда с открытки ртами, может у них носы плохо дышат?»

«Неужели нельзя организовать пацанов, чтобы на фотке нормально выглядели, а? Это будет плюс»;

«Даша, вы все тут такие летние, воздушные! Только сандалии у Артема громоздкие, весь образ портят», — придираются хейтеры.

Впрочем, есть в комментариях и комплименты.

«Фотка зачетная, как будто из 30-х годов!»

«Классная фотка, будто из американского кино»;

«Дарья откуда столько энергии вы черпаете?», — пишут доброжелательные подписчики.

Кстати, судя по ролику в сторис, семейство все-таки решило, куда отправиться воскресным днем — пошли смотреть черепашек.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дарья Пынзарь объяснила подписчикам, почему не ходит на светские мероприятия.