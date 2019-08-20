  1. Пятый канал
  4. Назарбаев разместил клип на песню собственного сочинения — видео

Назарбаев разместил клип на песню собственного сочинения — видео

, 22:42 Видео 17

Экс-глава Казахстана трогательно признался в любви к своей родине.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @elbasy_nazarbaev, © РИА Новости/ Сергей Мамонтов

Экс-президент Республики Казахстан — Нурсултан Назарбаев — участвовал в съемках клипа на песню собственного сочинения. Ролик разместили в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы бывшего казахстанского лидера во вторник, 20 августа. В клипе политик гуляет по просторам родины и поет о безграничной любви к ней.

«Я побывал во многих странах, но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — подписал пост экс-глава Казахстана.

Бурные реки, высокие горы, бесконечные маковые поля — экс-президент показал, за что можно навсегда влюбиться в Казахстан. В ролике помимо Нурсултана Назарбаева снялись двое маленьких мальчишек. Текст для музыкального произведения написал сам бывший глава государства, автором музыки стал композитор Алтынбек Коразбаев.

Подписчики соцсетей впечатлились поступком бывшего лидера страны и оставили множество восторженных комментариев.

«Уважаю президента, человек очень многое сделал, и не только для Казахстана. Мы будем это помнить»;

«Какой простор, какие красивые тюльпаны. Какая красота и очень красивая песня»;

«Не знаю слов, но от силы, красоты и гармонии текут слезы», — написали фолловеры.

Нурсултан Назарбаев был президентом Республики Казахстан на протяжении 30 лет. В марте 2019 года ему на смену пришел Касым-Жомарт Токаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нурсултан Назарбаев поблагодарил Путина за вклад в сотрудничество между странами.

Читайте также

+18° Днём +22°
Ночью +14°
66.78
0.17 73.98
0.03
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

22:57
Фото: Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника
22:42
Назарбаев разместил клип на песню собственного сочинения — видео
22:26
«Мы уже ждали»: в театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
22:13
«Мужик нужен!» Ирина Пегова показала семью — маму и дочку
21:58
«Решила хайпануть?!»: Украинская певица обвинила Ольгу Бузову в плагиате
21:45
Королевская семья Дании сочла комплиментом идею о покупке Гренландии

Сейчас читают

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как цвет глаз влияет на способности человека
«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская об «отцовстве» Прохора Шаляпина
Марина Зудина рассказала о жизни после смерти Олега Табакова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги