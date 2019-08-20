Экс-президент Республики Казахстан — Нурсултан Назарбаев — участвовал в съемках клипа на песню собственного сочинения. Ролик разместили в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы бывшего казахстанского лидера во вторник, 20 августа. В клипе политик гуляет по просторам родины и поет о безграничной любви к ней.

«Я побывал во многих странах, но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни» , — подписал пост экс-глава Казахстана.

Бурные реки, высокие горы, бесконечные маковые поля — экс-президент показал, за что можно навсегда влюбиться в Казахстан. В ролике помимо Нурсултана Назарбаева снялись двое маленьких мальчишек. Текст для музыкального произведения написал сам бывший глава государства, автором музыки стал композитор Алтынбек Коразбаев.

Подписчики соцсетей впечатлились поступком бывшего лидера страны и оставили множество восторженных комментариев.

«Уважаю президента, человек очень многое сделал, и не только для Казахстана. Мы будем это помнить»;

«Какой простор, какие красивые тюльпаны. Какая красота и очень красивая песня»;

«Не знаю слов, но от силы, красоты и гармонии текут слезы», — написали фолловеры.

Нурсултан Назарбаев был президентом Республики Казахстан на протяжении 30 лет. В марте 2019 года ему на смену пришел Касым-Жомарт Токаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нурсултан Назарбаев поблагодарил Путина за вклад в сотрудничество между странами.