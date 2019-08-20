  1. Пятый канал
  4. Видео: мужчина в одних трусах не может вылезти из реки в центре Санкт-Петербурга

Видео: мужчина в одних трусах не может вылезти из реки в центре Санкт-Петербурга

, 19:30 Видео 41

Бедолагу пытаются поднять по отвесной стене на тросе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

В Санкт-Петербурге во вторник, 20 августа, на набережной реки Фонтанки в районе Вознесенского проспекта произошел необычный инцидент. Очевидцы засняли и опубликовали в социальные сети видео, на котором мужчина в одних трусах забавно пытается выбраться из водоема.

Ныряльщика пытаются «выловить» с помощью троса двое ребят. Мужчина, ухватившись за веревку, пытается подняться по отвесной стене наверх. Однако ему это раз за разом не удается.

В социальной сети подписчики тут же начали строить догадки и предполагать, по какой причине мужчина мог оказаться в одних трусах прямо в центре города.

«Видать с течением не справился с синьки»;

«Проиграл спор!»

«Товарищ, день ВДВ немного уже прошел!»

«Там история красивая — спасать животного прыгнул», — предположили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве пассажирка разделась в метро.

Читайте также

+24° Днём +28°
Ночью +18°
66.78
0.17 73.98
0.03
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

19:55
Видео: как в Сочи готовятся к этапу «Формулы-1»
19:48
Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках «Ворониных»
19:43
Историко-документальная выставка о начале Второй мировой войны открылась в Москве
19:35
Популярная певица Олеся Яковенко утонула в Приморье
19:30
Видео: мужчина в одних трусах не может вылезти из реки в центре Санкт-Петербурга
19:21
«Жара!» Алена Водонаева свела подписчиков с ума томным видео

Сейчас читают

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как цвет глаз влияет на способности человека
«Мне тут Федя написал!» Бузова трогательно похвасталась сообщением от Смолова
Бывший муж Полины Гагариной признался, что увел ее у другого

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги