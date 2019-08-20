Видео: мужчина в одних трусах не может вылезти из реки в центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге во вторник, 20 августа, на набережной реки Фонтанки в районе Вознесенского проспекта произошел необычный инцидент. Очевидцы засняли и опубликовали в социальные сети видео, на котором мужчина в одних трусах забавно пытается выбраться из водоема.

Ныряльщика пытаются «выловить» с помощью троса двое ребят. Мужчина, ухватившись за веревку, пытается подняться по отвесной стене наверх. Однако ему это раз за разом не удается.

В социальной сети подписчики тут же начали строить догадки и предполагать, по какой причине мужчина мог оказаться в одних трусах прямо в центре города.

«Видать с течением не справился с синьки»;

«Проиграл спор!»

«Товарищ, день ВДВ немного уже прошел!»

«Там история красивая — спасать животного прыгнул», — предположили фолловеры.

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