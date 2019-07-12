В Москве пассажирка разделась в метро — видео

, 20:40 Видео 82

В сеть попало видео обнаженной женщины в вагоне метрополитена.

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Фото, видео : ВКонтакте @pmmgo

В Москве женщина решила обнажиться в метро. Она заняла место у входа в вагон, облокотилась на ручку сидения и спокойно ехала в подземке. На даме была надета рубашка, однако нижнее белье, по какой-то причине, оказалось спущено почти до колен.

При этом пассажирку смущало лишь то, что на нее смотрят другие посетители метрополитена. Женщина обругала людей, попытавшихся спросить ее — в чем дело?

«Хватит так смотреть! Я обычная уже 30 лет (нецензурная брань). Насмотреться все никак не могут!» — закричала обнаженная женщина на попутчиков.

Станция метро, на которой произошел инцидент пока неизвестна. О психическом состоянии пассажирки тоже не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голый мужчина отчаянно пытался влезть в окно на втором этаже.

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