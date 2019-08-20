  1. Пятый канал
  4. Видео: как в Сочи готовятся к этапу «Формулы-1»

Видео: как в Сочи готовятся к этапу «Формулы-1»

, 19:55 Эфирная новость 29

Каждый год посмотреть на заезды суперзвезд автоспорта сюда приходят по 40-50 тысяч человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Антон Денисов

Встречать тысячи гостей со всего мира готовятся и в Сочи. Город в ожидании королевских гонок, осталось чуть больше месяца.

Известный на весь мир сочинский автодром должен предстать во всей красе, заявляют организаторы. Но при всем уважении к «любимчику» «Формулы-1», отдыхать ему не дают: устраивают ежедневные испытания на прочность и безопасность.

Максим Прихода узнавал, кто наматывает круги на знаменитом треке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1».

Читайте также

+19° Днём +22°
Ночью +14°
66.78
0.17 73.98
0.03
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

21:16
«Моменты счастья!» Нюша показала фото с вечеринки по случаю дня рождения
21:00
Певица Слава с дочерью зачитали рэп про похмелье — видео
20:51
Пожар произошел в здании кинотеатра «Аврора» в Петербурге
20:42
Эксклюзивные фото экстренной посадки воздушного шара в Подмосковье
20:38
Кролик или ворон? Новая оптическая иллюзия захватывает соцсети
20:32
Путин поручил модернизировать первичное звено в здравоохранении — видео

Сейчас читают

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как цвет глаз влияет на способности человека
«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская об «отцовстве» Прохора Шаляпина
Бывший муж Полины Гагариной признался, что увел ее у другого

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги