Видео: как в Сочи готовятся к этапу «Формулы-1»

Встречать тысячи гостей со всего мира готовятся и в Сочи. Город в ожидании королевских гонок, осталось чуть больше месяца.

Известный на весь мир сочинский автодром должен предстать во всей красе, заявляют организаторы. Но при всем уважении к «любимчику» «Формулы-1», отдыхать ему не дают: устраивают ежедневные испытания на прочность и безопасность.

Максим Прихода узнавал, кто наматывает круги на знаменитом треке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1».