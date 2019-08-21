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  4. К 2021 году в РФ появится почти полмиллиона поликлиник и фельдшерских пунктов

К 2021 году в РФ появится почти полмиллиона поликлиник и фельдшерских пунктов

, 1:21 Эфирная новость 12

В Кремле состоялось совещание о проблемах здравоохранения. В России 60% медицинской помощи приходится на первичное звено.

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Фото, видео : ТАСС/Матыцин Валерий, 5-tv.ru

О проблемах здравоохранения, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день, говорили в Кремле, на расширенном совещании у президента.

Здания не ремонтировались с советских времен, оборудования нет или оно старое, специалистов мало, нагрузка у них большая, а зарплата маленькая — это то, что требует немедленного решения. Президент заверил, чтобы исправить все, средства есть. Так чего же не хватает?

Доступность медицины — проблема настолько важная, что Владимир Путин проводит совещание на эту тему второй раз за три недели.

Николай Иванов передает из Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новгородские медики на лодке добирались до пациента с инсультом.

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