Маленького мальчика в Петербурге покусала разъяренная обезьяна

Серьезную опасность представляют экзотические животные. Их давно уже называют фоторабами, но звериный бизнес их хозяев продолжает процветать.

Чем может обернуться фото с обезьянкой теперь знает четырехлетний малыш из Петербурга. Разъяренный примат набросился на мальчика, покусал и сильно напугал. Теперь ребенку предстоит длительный курс лечения.

Полиомиелит, корь, гепатит, энцефалит — это только часть болезней, которым подвержены приматы. По подсчетам экспертов, каждая третья обезьяна, работающая на улице, болеет туберкулезом. Даже в самое жаркое петербургское лето эти уроженцы тропиков мерзнут, переохлаждаются и неизбежно заболевают.

Подробнее о сложившейся ситуации, опасной для людей и животных, в видеосюжете Артура Ломидзе.

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