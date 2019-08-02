Актера и режиссера Григория Константинопольского покусала собака

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Создатель фильма «Русский Бес» доставлен в больницу после контакта с агрессивным животным.

Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Российский актер и кинорежиссер Григорий Константинопольский в пятницу, 2 августа, госпитализирован в одну из московских клиник. Кинодеятелю потребовалась медицинская помощь после укуса собаки, которая набросилась на него на улице. По данным РЕН ТВ, в больнице ему поставят уколы, после чего звезда отправится домой.

Григорий Константинопольский — российский режиссер, актер, сценарист, продюсер. Он работал над созданием таких кинокартин как «Кошечка», «Русский Бес», «Олеся», «Гроза», «Пьяная фирма», «Черная комната». В 2017 году кинодеятель был номинирован на премию ТЭФИ, а в 2018-м получил приз фестиваля «Кинотавр» за киноленту «Русский Бес».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кинорежиссер Тинто Брасс попал в больницу после резкого скачка температуры в Риме.

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