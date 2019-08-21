Трамп требует от Apple покинуть Китай

Президент США призвал корпорацию Apple перенести все производство из Китая. Дональд Трамп заявил об этом журналистам в Белом доме, после встречи с румынским коллегой. Он отметил, что помогает американским компаниям на фоне торговой войны с Поднебесной, однако его возможности не безграничны, и самым мудрым решением для руководства корпораций, в том числе Apple будет просто уйти из Китая.

Власти США ввели повышенные пошлины для товаров из КНР, в том числе на те, которые производят американские компании. В качестве альтернативы Трамп предложил им вернуть производство в Америку. Однако как пишет издание The Wall Street Journal, яблочная компания уже нашла другой выход из ситуации — сотрудничать с тайваньскими производителями, которые под санкции не подпадают.

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