Эксперты Высшей школы экономики в ходе исследования выяснили, как повлияет торговая война США и Китая на Россию. Специалисты отмечают, что конфликт может стать причиной снижения мировых цен на объекты международной торговли и поспособствовать созданию затруднений для основного российского экспорта, сообщает ТАСС.

Экономисты склонны полагать, что данные обстоятельства могут замедлить рост российской экономики. А в случае, если торговая война достигнет точки кипения, это может и вовсе привести к рецессии.

В исследовании отмечается, что в 2020–2021 годах пройдет 12 лет с момента предыдущего мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Специалисты считают, что именно данный период времени, согласно экономической теории, является циклической волной, после которой необходимо вливание внушительных инвестиций в основной капитал.

Несмотря на это, по оценке экспертов, в настоящий момент тенденции мировой экономики не выглядят критическими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может войти в четверку стран с самым большим запасом золота.