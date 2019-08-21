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Как выбрать хороший портвейн? Главные признаки качества

, 11:29 Видео 50

В Роскачестве разработали рекомендации по покупке крепкого алкогольного напитка из винограда.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © Frank Röder

Специалисты Роскачества составили рекомендации по выбору портвейна, передает ТАСС.

Независимая экспертиза была проведена на примере крымских винных хозяйств. Согласно ей, при покупке портвейна стоит обратить внимание на год урожая винограда, из которого произведено крепленое вино.

«Такое вино должно быть не моложе трех-четырех лет. То есть, в 2019 году самый молодой портвейн на рынке будет урожая 2015–2016 гг», — говорится в рекомендации Роскачества.

Эксперты отмечают, что в противном случае при производстве алкогольного напитка не будет соблюден трехлетний срок выдержки. Согласно столетней традиции крымского виноделия, крепость портвейна составляет 17-18,5%, а уровень сахара — 6-13%. Сладость винного напитка должна быть естественного происхождения, то есть полученная из спелого винограда. Самого сахара в составе портвейна быть не должно. Кроме того, ГОСТ допускает небольшой осадок в винах этого типа.

При выборе производителя портвейна Роскачество советует обращать внимание на статус изготовителя с защищенным географическим указанием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать качественное вино.

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