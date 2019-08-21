Десятки пассажиров рейса «Маврикий-Мадрид» получили травмы из-за турбулентности

Более трех десятков пассажиров рейса из республики Маврикий в Мадрид пострадали из-за турбулентности во время перелета, сообщает испанская газета Mundo.

elmundo.es

Лайнер приземлился в испанской столице вечером 20 августа. После посадки за медицинской помощью обратились как минимум 35 человек. У них диагностировали ушибы, травмы и небольшие порезы. Несколько пострадавших были госпитализированы. Сам самолет повреждений не получил. Отмечается, что рейс выполняла авиакомпания Iberia, работающая на испанского перевозчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лопнувшем стекле пассажирского лайнера, следовавшего из Петербурга в Мюнхен.