Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Основатель московского Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб при крушении вертолета в Греции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила искусствовед Ирина Языкова.

Facebook @irinayazykova

Частный вертолет, в котором был российский бизнесмен и меценат Абрамов, разбился 20 августа. На его борту был греческий пилот и еще один россиянин. Авиакатастрофа произошла в проливе Галата-Порос. Предварительно, перед крушением винтокрылая машина задела линии электропередачи

Михаил Абрамов — российский бизнесмен-строитель, коллекционер икон. Меценат открыл первый в Москве Музей русской иконы, а также вел несколько благотворительных проектов.

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