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  4. Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

, 11:46 68

Российский бизнесмен и меценат Михаил Абрамов был в числе двух пассажиров частного воздушного судна, разбившегося в проливе Галата-Порос.

Фото : Wikipedia.org

Основатель московского Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб при крушении вертолета в Греции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила искусствовед Ирина Языкова.

Facebook @irinayazykova

Частный вертолет, в котором был российский бизнесмен и меценат Абрамов, разбился 20 августа. На его борту был греческий пилот и еще один россиянин. Авиакатастрофа произошла в проливе Галата-Порос. Предварительно, перед крушением винтокрылая машина задела линии электропередачи

Михаил Абрамов — российский бизнесмен-строитель, коллекционер икон. Меценат открыл первый в Москве Музей русской иконы, а также вел несколько благотворительных проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой.

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