Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российская Федерация готовит комплекс мер в ответ на усиление присутствия НАТО в Восточной Европе и развертывание американских систем ПРО в Румынии и Польше.
Об этом на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Генерал армии констатировал, что ситуация на западных рубежах страны остается напряженной.
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Министр обороны сообщил, что для нейтрализации возможных угроз российская армия готовит в регионе комплекс мер.
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До конца года ЗВО получит 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники, отметил Шойгу. Для прохождения службы отобраны более девяти тысяч контрактников.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Петербурга, где первое погружение совершила новейшая неатомная подлодка «Петропавловск-Камчатский», созданная для Тихоокеанского флота.