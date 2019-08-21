Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российская Федерация готовит комплекс мер в ответ на усиление присутствия НАТО в Восточной Европе и развертывание американских систем ПРО в Румынии и Польше.

Об этом на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Генерал армии констатировал, что ситуация на западных рубежах страны остается напряженной.

« Она характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией », — заявил Шойгу.

Министр обороны сообщил, что для нейтрализации возможных угроз российская армия готовит в регионе комплекс мер.

« В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения », — сказал глава Минобороны.

До конца года ЗВО получит 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники, отметил Шойгу. Для прохождения службы отобраны более девяти тысяч контрактников.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Петербурга, где первое погружение совершила новейшая неатомная подлодка «Петропавловск-Камчатский», созданная для Тихоокеанского флота.