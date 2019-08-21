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Опасные прогулки в воздухе: почему шар с туристами поднялся в небо, несмотря на грозу

, 13:39 Эфирная новость 28

В результате нештатной посадки аэростата в Подмосковье пострадал пилот.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

В Подмосковье рухнул воздушный шар с туристами 20 августа. ЧП произошло из-за сильного порыва ветра.

Летательный аппарат отбросило на деревья, потом на линию электропередачи. Посадка была жесткой, пострадал пилот аэростата. Он помогал всем пассажирам выбраться из неуправляемого шара и покинул его последним.

Туристы чувствуют себя заново рожденными и только сейчас начинают понимать, как им повезло.

Кто ответит за ЧП в воздухе и почему даже после предупреждения о грозе шар все-таки поднялся в небо, выяснял Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео тарана воздушным шаром огорода москвички.

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