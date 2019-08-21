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  4. Виторган в комментариях у Собчак вспомнил пострадавший нос Богомолова

Виторган в комментариях у Собчак вспомнил пострадавший нос Богомолова

, 15:03 1 305

Бывший супруг Ксении Собчак отреагировал на ее пост в Instagram о лицемерии.

Фото : © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган высказался по поводу «сломанного носа» Константина Богомолова. Драка между актером и режиссером произошла в конце января 2019 года, когда Виторган еще был женат на Собчак.

После этого Богомолов говорил журналистам, что во время потасовки Максим Виторган сломал ему нос. В соцсети режиссер также написал, что на восстановление у него ушло несколько недель.

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Пару дней назад в своем Instagram-аккаунте Ксения Собчак разместила пост, в котором порассуждала о том, что многие знаменитости в социальных сетях показывают себя теми, кем они на самом деле не являются, пуская пыль в глаза.

Instagram @xenia_sobchak

В комментариях бывшей жены отметился и Максим Виторган. Он припомнил историю с «избиением» Богомолова.

«Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но… мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?» — спросил актер бывшую супругу.

Однако Ксения Собчак его комментарий оставила пока без внимания.

Ранее Константин Богомолов признался в интервью, что экс-супруг Ксении Собчак разбил ему нос «за дело».

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