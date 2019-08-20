Константин Богомолов о Виторгане: «Когда-нибудь мы сможем нормально общаться»

В конце 2018 года в сети появилось видео с дракой Максима Виторгана и Константина Богомолова. Актер, заставший Ксению Собчак во время встречи в кафе с 44-летним режиссером, сломал сопернику нос. Спустя несколько месяцев после инцидента телеведущая сообщила о разводе с мужем. Сейчас Богомолов вспоминает об этом случае без злобы и с пониманием.
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По слухам, которые муссируются в сети, Константин Богомолов в сентябре планирует свадьбу с Ксенией Собчак. А недавно пара провела вместе время в жарких странах. Режиссер в Instagram признался Ксении в любви.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Богомолов не против снять Ксению Собчак в кино.