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Константин Богомолов о Виторгане: «Когда-нибудь мы сможем нормально общаться»

, 11:56 73

Режиссер считает, что экс-супруг Ксении Собчак разбил ему нос «за дело».

Фото : © РИА Новости / Евгений Биятов

В конце 2018 года в сети появилось видео с дракой Максима Виторгана и Константина Богомолова. Актер, заставший Ксению Собчак во время встречи в кафе с 44-летним режиссером, сломал сопернику нос. Спустя несколько месяцев после инцидента телеведущая сообщила о разводе с мужем. Сейчас Богомолов вспоминает об этом случае без злобы и с пониманием.

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«Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь», — поделился откровением режиссер в интервью ТАСС.

По слухам, которые муссируются в сети, Константин Богомолов в сентябре планирует свадьбу с Ксенией Собчак. А недавно пара провела вместе время в жарких странах. Режиссер в Instagram признался Ксении в любви.

«Это искреннее проявление чувств. А сеть — один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда — кричать. Я публичный человек», — прокомментировал свое признание в интернете Константин Богомолов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Богомолов не против снять Ксению Собчак в кино.

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