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  4. Как приготовить идеальный бутерброд — рецепт от шеф-повара Ивлева

Как приготовить идеальный бутерброд — рецепт от шеф-повара Ивлева

, 15:28 30

Собственным секретом приготовления «быстрого перекуса» поделился ведущий одной из кулинарных программ.

Фото : © РИА Новости

Секрет приготовления идеального бутерброда заключается в правильной толщине кусков хлеба и колбасы, рассказал ведущий одной из кулинарных программ на телеканале «Пятница!» — шеф-повар Константин Ивлев в беседе с Teleprogramma.Pro.

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«Надо знать, какой толщины отрезать кусок колбасы и хлеба для того, чтобы почувствовать вкус. Толщина начинки должна соответствовать толщине хлеба», — сказал Ивлев.

Также шеф-повар рассказал, какие продукты всегда лежат в его холодильнике. Это докторская колбаса, масло, мягкий сыр и сосиски. Более того, Константин Ивлев признался, что, если ему лень готовить, то он может съесть сосиску сырой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об изысканном рецепте пряной закуски из хрена и томатов.

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