Стали известны подробности смертельной драмы в семье депутата Азата Зарипова в поселке Локомотивный Челябинской области.

Как передает URA.RU, 51-летний Зарипов предположительно застрелил супругу из охотничьего ружья на глазах у детей в ночь на 21 августа. По словам местных жителей, подозреваемый в расправе над женой был образцовым главой семьи. Помимо законодательной деятельности в поселке Зарипов работал заведующим терапевтическим отделением в местной больнице.

« Из трех детей общими были двое. Зарипов был очень заботливым отцом, его очень часто видели с ребятами. Но он был старше Елены на 17 лет и в последнее время часто ревновал» , — отмечают знакомые Зарипова.

Сообщается, что депутат сам вызвал медиков и полицейских, которым сказал, что застал любимую с другим мужчиной.

« По мере разбирательства выяснилось, что никакого постороннего мужчины не было, а была ссора. Потом взял ружье и дважды выстрелил прямо на глазах у детей» , — цитирует слова местных жителей издание.

Женщина скончалась от полученных ранений, а Зарипов был задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в рамках уголовного дела об убийстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кровавой бойне в Ульяновской области, которую в своей семье устроил подросток.