Стали известны подробности смертельной драмы в семье депутата Азата Зарипова в поселке Локомотивный Челябинской области.
Как передает URA.RU, 51-летний Зарипов предположительно застрелил супругу из охотничьего ружья на глазах у детей в ночь на 21 августа. По словам местных жителей, подозреваемый в расправе над женой был образцовым главой семьи. Помимо законодательной деятельности в поселке Зарипов работал заведующим терапевтическим отделением в местной больнице.
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Сообщается, что депутат сам вызвал медиков и полицейских, которым сказал, что застал любимую с другим мужчиной.
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Женщина скончалась от полученных ранений, а Зарипов был задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в рамках уголовного дела об убийстве.
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