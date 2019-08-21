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«Выстрелил прямо на глазах у детей» — подробности убийства жены челябинского депутата

, 15:08 129

Депутат совета поселка Локомотивный в Челябинской области задержан в рамках уголовного дела об убийстве супруги.

Фото : www.globallookpress.com

Стали известны подробности смертельной драмы в семье депутата Азата Зарипова в поселке Локомотивный Челябинской области.

Как передает URA.RU, 51-летний Зарипов предположительно застрелил супругу из охотничьего ружья на глазах у детей в ночь на 21 августа. По словам местных жителей, подозреваемый в расправе над женой был образцовым главой семьи. Помимо законодательной деятельности в поселке Зарипов работал заведующим терапевтическим отделением в местной больнице.

«Из трех детей общими были двое. Зарипов был очень заботливым отцом, его очень часто видели с ребятами. Но он был старше Елены на 17 лет и в последнее время часто ревновал», — отмечают знакомые Зарипова.

Сообщается, что депутат сам вызвал медиков и полицейских, которым сказал, что застал любимую с другим мужчиной.

«По мере разбирательства выяснилось, что никакого постороннего мужчины не было, а была ссора. Потом взял ружье и дважды выстрелил прямо на глазах у детей», — цитирует слова местных жителей издание.

Женщина скончалась от полученных ранений, а Зарипов был задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в рамках уголовного дела об убийстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кровавой бойне в Ульяновской области, которую в своей семье устроил подросток.

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