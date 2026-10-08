Родственники были в курсе: беременная женщина узнала, что ее муж педофил

Daily Mail: беременная женщина узнала, что ее муж педофил

Британская телеведущая и блогер Линси Кромби рассказала, как во время беременности близнецами узнала, что ее тогдашний муж совершал сексуальные преступления против детей. На тот момент она находилась на 28-й неделе. Об этом сообщило Daily Mail.

Оглядываясь назад, Линси вспоминает настораживавшую ее скрытность супруга. Он подолгу находился за компьютером ночью, а когда она входила в кабинет, выдергивал шнур питания из розетки. Тогда женщина не связывала это поведение с преступлениями против детей.

После раскрытия правды Кромби переживала сильный эмоциональный кризис. Вскоре начались преждевременные роды: дочери Молли и Оливия появились на свет с небольшим весом и нуждались в специализированной медицинской помощи.

По словам матери, необходимость заботиться о девочках помогла ей найти силы восстановить свою жизнь.

Она также узнала, что родственники мужа были в курсе его прошлого. Женщина призналась, что в гневе ударила свекровь по лицу, и подчеркнула, что не гордится этим поступком.

Впоследствии общение с семьей бывшего супруга прекратилось.

Позднее Кромби вышла замуж за мужчину по имени Роб, с которым у нее родился сын. Дочери считают его своим отцом. Рассказывая о пережитом, женщина отмечает, что восстановление доверия и возвращение к обычной жизни потребовали времени. vt.co

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