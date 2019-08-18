Как круглый отличник из благополучной семьи под Ульяновском решился на расправу

Леденящая кровь история произошла в селе Патрикеево Ульяновской области, где в частном доме были обнаружены тела троих взрослых и двоих детей с рублеными ранами, предположительно от топора. Неподалеку от дома возле вышки сотовой связи было обнаружено тело 16-летнего подростка.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе и то, что совершить кровавую расправу мог именно подросток.

Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков рассказал, что выехал на место ЧП.

«Известно, что в доме сейчас находятся несколько трупов: мужчины 1950-го года рождения, женщины 1952 года рождения, женщины 1977-го года рождения и трупы двух детишек 2015 года рождения, — рассказал чиновник. — Возле вышки сотовой связи находится труп подростка 2003 года рождения. Установлено, что это семья, все — близкие родственники. Какие-то детали я сейчас сказать не могу — только предположения, что возможно это совершил подросток 2003 года рождения».

Люльков призвал не спешить с выводами относительно того, кто совершил эту страшную бойню.

«Мы должны обстоятельно во всем разобраться. Сейчас нельзя говорить стопроцентно — кто совершил преступление. Расследованием занимаются компетентные органы», — отметил он, добавив, что из дома изъят ноутбук, принадлежавший подростку.

По его словам, правительство области окажет помощь в организации похорон.

Местные жители шокированы произошедшим, ведь репутация подростка была практически идеальной.

«Мальчик учился на отлично, участвовал в отборочном конкурсе „Умники и умницы“, то есть в плане интеллекта и образования — все на таком высоком уровне. Характеризовался положительно во всех отношениях, общителен, умен, отзывчив», — отметил замгубернатора.

Друг погибшего подростка Данил К. рассказал, что видел его буквально вечером — накануне трагедии.

«Ничего не говорил, у него в мыслях такого не было, говорил, что пойдет домой. Никогда не было разговоров о самоубийстве. В семье у него было все хорошо, ему бабушка, мать помогали, дома он тоже помогал. Добрый, отзывчивый парень был», — рассказал он, добавив, что девушки у его друга не было, а потому личная жизнь не могла стать причиной произошедшего.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович считает, что «по описанию получается, что парень нездоров, некая бредовая концепция, возможно еще не скристаллизовавшаяся».

«Есть в психиатрии такое понятие „бредовая кристаллизация“, когда речь идет о том, что человек спасает всех. Это похоже на бредовый вариант. Это уже психиатрическая нездоровая конструкция, — сказал специалист. — Когда мы мерилом здорового человека пытаемся понять поведение другого человека, а оно никак не понимается, то это первый признак того, что все не слава Богу в королевстве Датском. Это значит, что уже есть некие элементы в поведении этого человека, которые заставляют нас думать о здоровье, то есть о болезни человека».

Эксперт усомнился, что парень мог мстить за нехватку любви со стороны родственников.

«Это совсем не факт, что было так. Идея о том, чтобы бабушка с дедушкой не огорчились, это очень бредоподобно. Финал произошедшего — признак мощного внутреннего конфликта», — сказал врач.

Тем не менее, один из одноклассников подростка категорически отказывается верить в то, что его друг, которого он знал не один год, мог решиться на такое жуткое преступление.

«Говорят, что он убил, но я этому не верю. Он был хороший человек, я его одноклассник, знаю его четыре года. Никаких конфликтов, ссор, человек адекватный», — рассказал парень.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места жестокого убийства семьи в Ульяновской области.